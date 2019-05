PSG : Mino Raiola négocie au Qatar, il rêve d'une incroyable révolution

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien adjoint de Pep Guardiola au Bayern Munich, Erik ten Hag a désormais de quoi remplir son CV d’entraineur avec les performances de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions.

Le technicien néerlandais a parfaitement réussi à combiner le style du club à l’efficacité du résultat, tout en utilisant des jeunes joueurs pétris de talent au cœur d’une organisation parfaite. De quoi séduire et en faire le nouvel entraineur très demandé du marché ? Comme ses joueurs, Erik ten Hag pourrait en effet changer de destination et il possède pour cela un atout majeur.

En effet, le très influent Mino Raiola a toujours pignon sur rue au sein de l’Ajax Amsterdam, et selon Canal+, ce dernier militerait pour envoyer le technicien au Paris Saint-Germain. Pour cela, l’agent aux multiples passeports travaillerait directement auprès des propriétaires du club à Doha, faisant forcément valoir l’intérêt de recruter ten Hag à la place de Thomas Tuchel, ne serait-ce que pour convaincre les cibles de Nasser Al-Khelaïfi telles que Van de Beel ou David Neres, qu’il y a un argument de plus pour signer au PSG. Un projet ambitieux de la part de Mino Raiola, qui sait bien que le Qatar a récemment confirmé et même prolongé Thomas Tuchel, en qui il a totalement confiance pour la saison suivante, même si les dernières semaines très difficiles ont jeté un gros coup de froid, et permettent visiblement à certains de tenter leur chance…