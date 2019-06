PSG : Milinkovic-Savic à Paris, Leonardo fait sauter la banque !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain a longtemps fait d’Allan sa priorité.

En effet, Thomas Tuchel et Antero Henrique étaient d’accord pour recruter le Brésilien en provenance de Naples. Mais le changement de directeur sportif et la venue à Paris de Leonardo a rebattu les cartes et désormais, le Napolitain ne semble plus être la priorité n°1 du champion de France en titre. Au contraire de Sergej Milinkovic-Savic, pour qui le Paris Saint-Germain semble prêt à faire sauter la banque, à en croire les informations du Corriere dello Sport.

En effet, le journal italien affirme en ce début de semaine que le Paris Saint-Germain est désormais prêt à payer 75 ME pour convaincre la Lazio de lâcher son international serbe au mercato. Une offre colossale, qui pourrait bien ne pas convaincre le club transalpin, lequel réclame 100 ME cash pour son meilleur joueur, également courtisé par la Juventus Turin. De toute évidence, aucun club ne paiera la somme réclamée par le président Claudio Lotito. Mais selon le média italien, un transfert de Savic ne devrait pas se négocier en-dessous de 80 ME durant ce mercato estival. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi sont prévenus…