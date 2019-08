PSG : Mieux que Neymar, la vrai star de Paris c'est lui !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis près de deux mois maintenant, on ne parle que de Neymar au PSG. Il faut dire que son probable départ pour l’Espagne fait grand bruit.

Néanmoins selon Bernard Caïazzo, président du syndicat Première League et dirigeant de l’AS Saint-Etienne, il serait préférable de laisser Leonardo travailler sereinement dans ce dossier. Car pour l’homme fort des Verts, le directeur sportif parisien est assurément la personne idéale pour bâtir un PSG capable de briller, enfin, sur la scène européenne et plus précisément en Ligue des Champions.

« Leonardo sait ce qu’il fait et il est capable de construire un PSG finaliste de la Ligue des champions. Le vrai sujet, ce n’est pas Neymar mais le retour de Leonardo. Il est plus important dans le dispositif. Vous pouvez avoir quatre Neymar : tant que le PSG ne sera pas dans le dernier carré de la Ligue des champions, cela ne pourra pas évoluer. Si vous voulez booster l’international, il faudrait à minima une demi-finale de Ligue des champions disputée par le PSG. C’est plus important que les stars » a indiqué dans L'Equipe le dirigeant stéphanois, persuadé que le facture X de Paris n’est pas Neymar, mais bien Leonardo.