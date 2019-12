PSG : Michaël Youn et Marco Verratti, ça ne rigole plus

Dans : PSG.

Complice des dérapages nocturnes de Marco Verratti à Paris, Michaël Youn balançait au sujet de l’international italien du PSG sur l’antenne de RMC en fin de semaine.

« Dès que je sors, je croise Verratti donc à un moment, on a fini par devenir proches ! (rires). Je ne sors pas souvent, mais dès que je sors, il est là. S'il est whisky-coca ? Plus bière et clopes. Le mec fume » indiquait notamment le célèbre humoriste français. Avec des amis comme ça, Marco Verratti n’a pas besoin d’ennemis. Et le milieu défensif du Paris Saint-Germain l’a bien compris en commentant cette interview de Michaël Youn via son compte Instagram.

« Conseil pour de belles fêtes de Noël : n’écoute pas tout ce qu’une personne peut dire à la télévision. Parfois, ils disent beaucoup de choses dans le seul but de faire rire ou paraître sympa sans connaître les conséquences de leurs mots. Par contre, je n’ai pas compris où était la blague » s’est agacé le natif de Pescara, conscient que les propos de Michaël Youn à son égard sont évidemment néfastes pour son image de footballeur professionnel. D’autant que ces dernières années, Marco Verratti a régulièrement été critiqué pour son hygiène de vie et ses nombreuses sorties nocturnes à Paris. Cette saison heureusement, il est bien plus épargné par les blessures. Ce qui démontre (peut-être) que Michaël Youn ne dit pas toute la vérité…