PSG : Mi-janvier, Daniel Riolo défonce déjà son ami Verratti

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre Daniel Riolo et Marco Verratti, la rupture est consommée depuis longtemps.

Véritable fan du joueur italien à ses débuts, le consultant de RMC déchante, et cela ne date pas d’hier. Premier à tirer sur le comportement du milieu de terrain avec les arbitres, son principal défaut à ses débuts, Daniel Riolo désespère de voir le joueur enfin enchainer les gros matchs sans pépin physique ou collection de cartons jaunes. A l’heure où le Paris Saint-Germain n’est pas certain de trouver un milieu de terrain digne de ce nom sur le marché des transferts, le spécialiste de l’After Foot est très inquiet au sujet de Marco Verratti en vue des gros matchs de Ligue des Champions.

« Le problème c’est Verratti, tu ne sais pas combien de matchs il peut faire dans une année. Il a du faire 16-17 matchs depuis le début de la saison. On ne peut pas dire qu’il soit très fatigué. Je pense qu’on ne nous dit pas tout sur sa santé. Il peut faire 15 très bons matchs dans une saison, sur un total de 35. Il n’a pas le physique, il faut le dire clairement. C’est un problème. Le pourquoi, je ne rentrerai pas là-dedans, c’est sa nature. C’est censé être un crack, mais il ne peut pas être ton joueur vedette. Dans un grand club, la star, elle te fait 30 matchs de top niveau. C’est le cas dans tous les grands clubs. Il faut être là, répondre présent, sortir les grands matchs, faire des passes décisives et marquer, ce que ne fait pas Verratti. Vu le talent qu’il a, on en est à attendre à voir s’il va être bon dans un grand match pendant 90 minutes », s’interroge clairement Daniel Riolo dans un entretien à Paris United. Un premier élément de réponse aura lieu en janvier, avec le recrutement ou non d’un milieu de terrain. Le second, ce sera face à Manchester United en février…