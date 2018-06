PSG : Meunier veut que la vérité sorte de la bouche de Tuchel

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire il y a deux ans devant Serge Aurier, Thomas Meunier a retrouvé le banc des remplaçants l’année dernière. Et pour cause, le PSG a recruté Dani Alves, ce qui a automatiquement poussé le Belge en dehors du onze de départ. Dans les colonnes de Sport/Foot Magazine, l’ancien défenseur du FC Bruges a été très clair : il n’a absolument pas l’intention de revivre une saison à jouer les utilitaires.

« J’ai une chance énorme d’être au PSG, même sur le banc. Il y a un million de joueurs qui rêveraient d’être à ma place. Les choses vont probablement changer avec l’arrivée du nouveau coach. Mais c’est sûr que si j’ai une réunion avec Tuchel et qu’il me dit que je suis son second couteau, on devra aviser. Moi, mon but, c’est de percer. Mais si je devais partir du PSG, j’aurais un goût de trop peu. Je veux partir un jour en me disant : j’ai fait ce que je devais faire » a expliqué celui qui est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2020. Pour rappel, Thomas Meunier est surveillé par plusieurs clubs en Espagne (Valence) et en Italie (Rome, Naples), qui attendent la décision du joueur pour passer à l'offensive.