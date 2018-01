PSG : Meunier saoulé par le comportement des joueurs, Neymar visé ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire sur le côté droit de la défense, Thomas Meunier a comme d’habitude effectué un match sérieux, même s’il n’a pas été décisif offensivement. Le latéral belge a participé à la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, dans une rencontre qui a connu un peu plus de suspense que prévu. Amiens s’est longtemps accroché, et même en supériorité numérique pendant une heure, le PSG n’a pas fait voler en éclats son adversaire. Ce n’est pas une surprise pour le Diable Rouge, assez déçu par la manière dont ses coéquipiers ont préparé cette rencontre.

« On n’a pas bien abordé le match, vraiment pas. Personnellement, cette victoire est pour moi comme un vieux match nul. On n’était pas très professionnel aujourd’hui. C’est un match qui m’a assez bien énervé. On est au-dessus du lot, il n’y a rien à faire, on parvient toujours à gagner. C’est logique mais on n’aborde pas le match de la bonne manière et c’est saoulant », a confié l’ancien de Bruges à France Télévisions. Une déclaration qui pourrait faire référence au détachement et à l’énervement de Neymar, apparu très détaché puis très énervé pendant cette rencontre, où il aura quand même fait plusieurs fois la différence.