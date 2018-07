PSG : Meunier critique Mbappé, une brouille après France-Belgique ?

Dans : PSG, Equipe de France.

Les joueurs du PSG ont marqué la Coupe du monde de leur empreinte, et le club de la capitale pourrait récupérer plusieurs champions du monde au début du mois d’août.

Il reste la dernière marche à franchir, mais la précédente fut délicate face à la Belgique, avec une victoire arrachée 1-0 et un final très tendu. Dans cette rencontre, l’attitude de Kylian Mbappé a, comme face à l’Uruguay, été pointée du doigt pour son gain de temps dans les derniers instants. Et c’est peu dire que Thomas Meunier, son coéquipier au PSG, n’a pas aimé.

« A Paris, je ne l'ai jamais vu perdre de temps comme il l'a fait contre nous en fin de match. C'était certainement une demande du staff technique. Kylian est super doué et j'espère qu'il n'a pas de mauvaise influence autour de lui. Si on parle encore de joueurs comme Ronaldo et Zidane, c'est aussi parce qu'ils avaient une attitude exemplaire », a déploré l’arrière droit des Diables Rouges dans La Libre. Pour Meunier, la jeunesse et la perspective d’aller chercher une place en finale de la Coupe du monde n’expliquent pas tout, le comportement de l’attaquant parisien n’a pas été vraiment exemplaire à son goût.