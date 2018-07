PSG : Meunier colle subitement une énorme pression sur le PSG !

Dans : PSG, Mercato.

Auteur du but qui a permis à la Belgique de mener 1 à 0 contre l'Angleterre, samedi dans la petite finale, Thomas Meunier n'a pas oublié de parler de son avenir en club. Car le défenseur de la Belgique et du Paris Saint-Germain n'a toujours pas eu l'occasion de discuter avec Thomas Tuchel et visiblement cela le chagrine un peu. Alors, sans détour, Thomas Meunier a mis un coup de pression sur les dirigeants du PSG afin de faire comprendre qu'il n'allait pas subir passivement le mercato estival.

« J'apprécie vraiment le PSG en tant que club, mais je ressens un goût d'inachevé à Paris. Je veux la confiance du club et du coach. Je ne l'ai pas ressentie la saison passée. Ce que le nouveau coach pense ? Ça va devenir très important pour moi dans mon choix de rester ou non. Je n’ai pas parlé à Thomas Tuchel. J'ai eu le directeur sportif, le président, le team manager et bien d'autres. Tout le monde mérite de parler au coach, a expliqué le défenseur belge du Paris Saint-Germain, qui estime qu’il a encore démontré ses qualités lors du Mondial en Russie. Je pense qu'au PSG, ils réalisent que j'ai fait une excellente Coupe du monde. La question est maintenant de savoir s'ils doutent de mes capacités ou non. J'espère qu'ils vont changer leur fusil d'épaule, car je ne veux pas revivre la même saison que la précédente. Si je m’inquiète de trouver un autre club ? Certainement pas ! Le PSG a déjà reçu plusieurs offres pour moi. Il y a toujours eu des intérêts.»