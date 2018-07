PSG : Messi veut un joueur du PSG, et ce n’est pas Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nouveau directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal a beaucoup de travail devant lui pour remettre sur un pied une équipe capable de gagner la Ligue des champions.

Le dirigeant français travaille notamment sur la piste menant à Adrien Rabiot, en contacts réguliers pour une éventuelle arrivée, alors qu'il ne lui reste qu’un an de contrat au PSG. Mais c’est pourtant vers un autre joueur parisien que le FC Barcelone pourrait se diriger, sous les conseils de Lionel Messi. L’Argentin, généralement discret dans les médias mais actifs en coulisses, a été impressionné par la Coupe du monde effectuée par Thomas Meunier, il est vrai intraitable avec les Diables Rouges.

Le quadruple Ballon d’Or a ainsi recommandé le Parisien à ses dirigeants, affirme Diario Gol. L’idée serait de récupérer le Belge pour le mettre à poste d’arrière droit chez le champion d’Espagne, et faire monter Sergi Roberto à un poste plus offensif sur ce même couloir droit. Cela tombe bien pour Meunier, qui aimerait voir ses dirigeants monter au créneau pour le conserver et lui assurer une place de titulaire, ou bien le vendre définitivement à un autre club si cela ne devait pas être le cas.