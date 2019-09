PSG : Messi, Pogba et Salah à Paris, oui c’est possible

Dans : PSG, Ligue 1.

Le simple retour de Leonardo a redonné le sourire aux fans du Paris Saint-Germain, qui en avaient bien besoin après une saison dernière très décevante, et en totale perdition depuis l’élimination face à Manchester United.

Un véritable traumatisme qui a été bien géré pendant l’été. Le directeur sportif a réussi à conserver Neymar et les principales stars, tout en recrutant des joueurs déterminants pour l’équilibre de l’équipe, ainsi qu’en bonus un attaquant de renom derrière la MCN. Des bons choix et une certaine sagesse, avant un terrible vent de folie l’été prochain ? C’est le scénario annoncé par Le 10Sport, qui va très loin en prédisant la double vente de Kylian Mbappé au Real Madrid et de Neymar au FC Barcelone. Avec ces deux départs des plus grosses stars du PSG, le club de la capitale récupèrerait ainsi entre 500 et 600 ME, ainsi qu’une énorme marge au niveau des salaires, puisque Cavani ne sera certainement plus parisien la saison prochaine.

Et pour compenser ces énormes pertes, Leonardo aurait ainsi les mains libres pour réaliser trois coups gigantesques en même temps. Selon le média, il pourrait ainsi faire venir Paul Pogba au milieu de terrain, ainsi que Mohamed Salah et même Lionel Messi. Un montage particulièrement surréaliste, surtout qu’on imagine mal l’Argentin rejoindre le PSG, même si l’offre salariale pourrait être démesurée, au moment où son ami Neymar signerait au FC Barcelone…