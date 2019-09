PSG : Messi met en doute le Barça dans la saga Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Comme souvent, les langues se délient maintenant que le marché des transferts est terminé. Dans le dossier Neymar, le FC Barcelone a récemment reconnu qu’il était très intéressé par faire signer le Brésilien, et continuerait de l’être dans les mois à venir. Une sortie de bonne guerre, car même si la réalité peut être différente, cela continue de jeter le trouble sur l’avenir du Brésilien au PSG. De son côté, Lionel Messi a joué franc jeu, en reconnaissant ce qui a été dévoilé à plusieurs reprises, à savoir qu’il avait très désireux de voir son ancien coéquipier revenir, et qu’il espérait que le FC Barcelone avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour boucler cette opération.

« J'aurais été enchanté que Neymar revienne. Sincèrement, je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qui était possible pour son retour mais je suis certain que de négocier avec le PSG n'est pas facile. Nous avons une équipe spectaculaire qui peut tout gagner, même sans Ney. Au niveau sportif, Neymar est l'un des meilleurs du monde. Et avec lui, au niveau de l'image et des sponsors, le club aurait franchi un cap », a expliqué dans Sport la star argentine, qui a tenu à préciser qu’il n’avait aucunement mis la pression à ses dirigeants pour ce transfert, mais que le vestiaire barcelonais avait simplement fait comprendre qu’il y était favorable.