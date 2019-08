PSG : Messi lance à son tour l’opération Neymar au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

FC Barcelone ou Real Madrid, où évoluera Neymar la saison prochaine ? A trois semaines de la fin du mercato, le doute est total au sujet de l’avenir du Brésilien du Paris Saint-Germain. Une chose semble en revanche certaine, l’international auriverde ne poursuivra pas sa carrière en France, le divorce étant plus que consommé avec les dirigeants parisiens et les supporters du Parc des Princes. Le Real Madrid, via son président Florentin Pérez, exerce ainsi un intense pressing pour tenter de rafler la mise mais du côté de Barcelone, on refuse de voir filer l’ancien catalan vers la maison blanche.

Et d’après les informations récoltées par Marca, Lionel Messi a personnellement pris les opérations en main. En effet, le capitaine du Barça aurait tout simplement appelé son ami afin de le dissuader d’effectuer le chemin vers le Real Madrid. Une conversation qui n’a pas laissé insensible Neymar, lequel souhaite de tout de façon signer au FC Barcelone depuis le début du mercato et n’a visiblement pas changé d’avis à ce sujet. Reste que si le champion d’Espagne en titre ne parvenait pas à trouver d’accord avec Paris, Neymar pourrait être contraint de signer, malgré sa volonté et malgré les appels du pied de Messi, Suarez and co, au Real Madrid. Pour rappel, Barcelone a proposé Philippe Coutinho plus une somme d’argent significative au PSG pour boucler la venue de Neymar…