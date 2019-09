PSG : Messi a sa réponse, Paris s’est joué du Barça et de Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Dans un entretien accordé à Sport, Lionel Messi a lâché une petite phrase ambiguë sur le feuilleton Neymar.

Impatient de rejouer aux côtés de son ami, le capitaine du FC Barcelone a affirmé qu’il ignorait si ses dirigeants avaient fait le maximum pour boucler ce transfert. De quoi relancer les doutes concernant les réelles intentions du club catalan sur ce dossier. Le champion d’Espagne était-il vraiment intéressé ? Ou souhaitait-il perturber le PSG et se venger du Brésilien parti deux ans plus tôt ? En contact avec Josep Maria Bartomeu, l’ancien président Joan Gaspart a tenu à rassurer l’Argentin.

« Je n'ai pas l'impression que Messi voulait mettre un coup de pression. Je le connais très bien, c'est moi qui l'ai recruté, ce n'est pas sa façon d'agir. Il n'y a pas du tout eu de coup de pression. Je le dis en connaissance de cause, je suis sûr que le Barça et son président Bartomeu ont vraiment tenté de recruter Neymar, a confié l’ex-dirigeant sur la Cadena SER. J'ai appelé personnellement Bartomeu pour lui dire de recruter Neymar s'il le pouvait. J'ai oublié ma rancoeur envers Neymar. Le PSG réclamait 300 M€, il y a des choses qu'il ne faut plus faire par dignité. » Si Paris a fixé un tel prix, c’est que l’international brésilien n’était pas réellement en vente…