PSG : Merci les supporters, Icardi charmé par Paris

Le 2 septembre dernier, Mauro Icardi a décidé de donner un coup de fouet à sa carrière en signant au Paris Saint-Germain.

Lors des dernières heures du mercato estival, l’attaquant de 26 ans a effectivement quitté son club de coeur, l’Inter Milan, pour rejoindre la formation de la capitale française. Un choix qui a pu en étonner certains, surtout que l’international argentin est arrivé en prêt, assorti d’une option d’achat. Une situation assez étrange pour un buteur de sa trempe. Mais au final, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête va le pousser à être meilleur tout au long de cette saison.

« Le choix du PSG ? J'arrivais à ma septième année à l'Inter. Mon rêve c'était de jouer la Ligue des Champions avec l'Inter, il s'est réalisé... On n'a pas gagné grand-chose, même rien du tout... Mais je suis resté, j'ai marqué des buts, et le moment était venu pour moi de jouer dans une équipe qui gagne, qui remporte des titres. Rejoindre une équipe comme Paris, avec autant de grands joueurs, c'est ce que je voulais. Je viens juste d'arriver. Mais quand on arrive avec une option d'achat, on essaie de montrer le meilleur possible pour être acheté par l'équipe. Donc on verra ce que ça donne l'été prochain. L’accueil des supporters parisiens ? J'ai été très ému. Quand j'ai commencé à m'échauffer contre Strasbourg, j'ai reçu un accueil incroyable, tout le stade a chanté pour moi. Ça ne m'était arrivé nulle part, ni à la Sampdoria, ni à l'Inter et ça m'a beaucoup touché », a avoué, sur Canal+, Icardi, qui a désormais un unique objectif : débloquer son compteur de buts sous le maillot francilien, et ce le plus rapidement possible.