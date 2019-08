L1 : Merci le Qatar, Neymar et Mbappé font pleuvoir l'or

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Vainqueur du Trophée des Champions 2019 face au Stade Rennais, le Paris Saint-Germain a conclu en beauté sa tournée de pré-saison en Chine.

Assurément, le club de la capitale a la cote sur le continent asiatique grâce à ses nombreuses stars comme Angel Di Maria, Marquinhos ou encore Kylian Mbappé et Neymar. Ce n’est d’ailleurs pas un secret, le PSG est l’atout principal de la Ligue pour exporter le championnat de France à l’international. C’est ainsi que fort logiquement, la présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour a rendu un bel hommage au club francilien après le Trophée des Champions.

Mettant, sans surprise, deux stars planétaires en avant. « Avec des stars, le circuit économique est plus facile à alimenter. Maintenant, la force de la Ligue 1 et de nos clubs réside dans la capacité à repérer, former et faire émerger les talents. Cela constitue notre ADN, il faut le préserver. Neymar est une star mais nous avons aussi Kylian Mbappé, un joueur incroyable formé en France. Il est déjà très haut tout en étant un joueur encore en devenir. Il incarne bien notre slogan, la Ligue des talents » a indiqué au Figaro la dirigeante française, bien consciente que Neymar et Kylian Mbappé lui facilitent grandement la tâche.