PSG : Merci le Barça, Jérôme Rothen explose de rire après la remontada

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il y a des consultants qui ont des préférences en raison de leur passé de footballeur, mais cherchent à rester le plus neutre possible, et il y a Jérôme Rothen.

Le natif de Châtenay-Malabry est un fan avéré du Paris Saint-Germain, dont il a porté le maillot durant sa carrière, et ne le cache pas. Commentateur de la Ligue des Champions pour RMC Sport, le gaucher était donc au premier plan pour l’élimination du club de la capitale face à Manchester United, qu’il a eu beaucoup de mal à digérer. Mais la première « remontada », celle subie face au FC Barcelone en 2017, restera à jamais gravée dans les esprits parisiens. Et de voir ainsi le géant catalan subir cela, à nouveau, dans un match de dingue contre Liverpool avec une défaite 4-0 au final, cela a clairement été perçu comme une bonne nouvelle… pour le PSG.

« Il y a une bonne nouvelle et je voulais finir là-dessus: la remontada n'appartient plus au PSG. Elle appartient à Barcelone », a souligné avec un grand sourire Jérôme Rothen, qui fait bien évidemment référence au syndrome psychologique qui va désormais toucher le vestiaire barcelonais, qui avait déjà subi un écroulement incroyable à Roma en quarts de finale la saison passée. Le PSG a-t-il trouvé pire que lui ? La question se pose même si au final, ni Paris ni Barcelone ne parviennent à atteindre leurs objectifs européens ces dernières années.