PSG : Mercato, Neymar, tactique, Tuchel présente son plan

Dans : PSG, Ligue 1.

Au terme d'une saison rondement menée sur la scène nationale, avec un quadruplé en France, le Paris Saint-Germain a présenté son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel.

Lundi dernier, le club de la capitale française annonçait officiellement l'arrivée de Thomas Tuchel sur son banc de touche en vue de la saison prochaine. Suite à la dernière journée de Ligue 1, samedi à Caen (0-0), Unai Emery a donc laissé sa place au technicien allemand. L'ancien coach du Borussia Dortmund a par conséquent lancé son aventure à Paris ce dimanche lors de la fameuse présentation devant les médias, au cours de laquelle Tuchel s'est montré déterminé à remplir son objectif, celui de remporter la Ligue des Champions avant 2020.

« Je suis impatient de commencer à travailler au PSG. Dès la première réunion, j'ai été très en confiance et j'ai eu l'impression que tout le monde me voulait ici. On est ici pour gagner. Il est très tôt pour en parler, mais il est clair que c'est notre objectif. Je veux jouer de façon offensive. Je suis convaincu qu'il y a des points essentiels pour arriver à la victoire : la structure, l'esprit d'équipe et le travail quotidien. Il faut travailler les petits détails. C'est tout cela qui amènera le PSG vers la victoire. Mes changements tactiques ? Je suis là pour aider l’équipe. C’est moins compliqué qu'on peut le penser. Les joueurs sont très intelligents. Au plus haut niveau, c’est nécessaire d’être flexible. Mais d'abord voir comment les joueurs évoluent après on verra. Nous avons des joueurs fabuleux et nous sommes l'un des plus grands clubs d'Europe. Je veux que chaque match ait la même importance aux yeux de nos joueurs.

Selon moi, les grands joueurs sont ceux qui travaillent le plus, je n'ai pas du tout peur de gérer une équipe de cette envergure. J'ai rencontré Neymar dimanche dernier, c'était un rendez-vous très important. C'est un artiste, un des meilleurs joueurs au monde, c'est un joueur clé pour gagner nos matchs. Il faudra trouver une structure dans laquelle Neymar donnera le meilleur sur le terrain. Je veux aider l'équipe, je veux ajuster le rôle de chaque joueur afin de trouver la meilleure combinaison. Le staff ? J'ai rencontré Camara et Maxwell la semaine dernière. Si le mercato se fermait aujourd'hui, je serais très heureux, nos joueurs sont exceptionnels et je dois d'abord apprendre à les connaître. Je n'ai demandé aucun joueur, on verra avec le temps, il faut être patient. Paris, c'est magnifique, c'est la ville de l'amour, de la lumière, c'est une ville romantique. Mon plus grand souhait est que nos supporters tombent amoureux de cette équipe. Ici, c'est Paris ! », a lancé, en conférence de presse, Tuchel, qui a donc une méthode très claire en tête pour mener la formation de Nasser Al-Khelaïfi sur le toit de l'Europe au cours des prochaines années.