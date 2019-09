PSG : Mercato et jambes de bois, Meunier en mode XXL !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

On peut reprocher ce que l'on veut à Thomas Meunier, mais pas d'avoir la langue de bois. Car le défenseur international belge du Paris Saint-Germain a le sens de la formule et il l'a encore prouvé après la victoire du club de la capitale face à l'Olympique Lyonnais. Evoquant les nouveaux joueurs arrivés durant le dernier mercato au PSG, Thomas Meunier avoue qu'il a adoré le travail effectué par Leonardo, même si les signatures ont été moins clinquantes. Car pour lui, le Paris SG a plus besoin de joueurs de devoir que de stars qui pensent d'abord à leur avenir personnel.

Et dans la bouche de Thomas Meunier cela prend tout de suite beaucoup plus de saveur. « Il y a pour moi eu des transferts magistraux au dernier mercato. Idrissa Gueye, Ander Herrera, ce sont des joueurs de club. Ce sont des mecs qui se battent et pas des superstars. Ils savent ce qu’ils ont à faire sur le terrain. Ce sont des mecs comme ça qu’il faut. Le marketing est important mais je préfère jouer avec dix mecs qui ont une jambe de bois plutôt qu’avec dix superstars car ce sont des gens qui donneront tout », a confié le défenseur belge du Paris Saint-Germain, histoire de se faire comprendre. C'est réussi.