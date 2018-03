PSG : Ménès l’annonce, c’est mort pour Paris face au Real

Dans : PSG, Ligue des Champions.

A trois jours du match retour face au Real Madrid, tout Paris se prend à rêver d’un retournement de situation avec une victoire d’éclat et une qualification qui serait tout de même épatante. Même l’absence de Neymar ne semble pas trop peser sur le moral des troupes, surtout avec la forme d’Angel Di Maria. Si Pierre Ménès est d’accord pour dire que l’Argentin, sur un nuage actuellement, pourrait avoir un rôle décisif à jouer, le consultant de Canal + avoue sans détour que l’absence du Brésilien sera trop difficile à digérer pour Paris, qui ne pourra pas renverser le Real Madrid sans l’ancien barcelonais.

« Si on veut se donner un peu de courage, il faut se souvenir du match aller contre le Barça l’année dernière où Di Maria avait marqué deux buts fantastiques. C’est tout ce que tout le monde va lui demander mardi soir. Maintenant, j’entends des choses hallucinantes depuis dimanche soir. Comme quoi sa blessure serait fausse, que le PSG ne se ferait pas respecter. Il va juste se faire opérer dans son pays, ce que tous les joueurs du monde font. Personnellement, sans Neymar, je n’y crois pas. Avec Cavani, Neymar et Mbappé, cela appartient à eux et aux huit autres joueurs désormais », a livré un Pierre Ménès pour qui Paris ne passera pas cet écueil en raison de la défaite de l’aller et de l’absence de Neymar. C’est ce qui s’appelle casser l’ambiance.