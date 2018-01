PSG : Ménès découpe Emery, nul dans les gros matchs

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Le PSG aurait pu s’en tirer avec un match nul de cette rencontre un peu folle face à Lyon dimanche soir. Mais un but venu d’ailleurs de Memphis au bout des arrêts de jeu a fait basculer ce match en défaveur des Parisiens. Dès le début de la rencontre, Paris a été mis en difficulté par le gros pressing lyonnais, et c’est bien ce qui inquiète Pierre Ménès. Le fait que Paris n’arrive pas à gérer les gros matchs à l’extérieur interpelle au plus haut point le consultant de Canal+, qui a forcément en ligne de mire le déplacement à Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et Unai Emery en prend aussi pour son grade au passage, avec des décisions et des changements bien peu inspirés.

« Il n'en reste pas moins que c'est ce qu'on pourrait appeler le sixième gros match disputé sous l'ère Emery à l'extérieur (Monaco, Nice et Barcelone l'année dernière, Marseille, le Bayern et donc Lyon) et c'est la cinquième fois sur six que le PSG perd. Emery semble incapable de faire monter son équipe d'un cran à l'extérieur. Contre l'OL, j'ai trouvé son coaching assez invraisemblable. Plutôt que de faire sortir Verratti pour faire rentrer Pastore, il aurait mieux fait de remplacer Draxler, inexistant depuis son entrée en jeu. En attendant, depuis des semaines, on entend que le PSG est favori contre le Real parce que les Madrilènes ont des problèmes. Ce soir, le PSG a perdu alors que le Real en a passé sept à La Corogne. Les girouettes vont certainement changer d'avis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Bernabeu, il faudra une maîtrise émotionnelle nettement supérieure pour espérer faire un résultat qui laisse au moins les Parisiens en vie avant le match retour au Parc des Princes », a livré Pierre Ménès, qui sait que ces difficultés à l’extérieur interpellent tout de même alors que le Real Madrid va clairement tout donner pour appuyer sur ce point faible du PSG.