PSG : Mendy à Paris grâce à Mbappé, le Real a une idée

Dans : PSG.

Intéressé par le joueur depuis plus de deux ans, le Real Madrid devrait passer à l’action cet été pour recruter Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain est prévenu…

Totalement fan du joueur et l'image qu'il dégage, Florentino Pérez est prêt à tout pour recruter Kylian Mbappé, y compris de lâcher 300 ME au Paris Saint-Germain. Preuve qu’il est déterminé à s’offrir le natif de Paris, le président espagnol est également prêt à sacrifier plusieurs de ses joueurs les plus prometteurs, à en croire les informations récoltées par Don Balon. En effet, le média indique ce mercredi que le Real Madrid pourrait inclure deux joueurs dans la transaction, si cela était nécessaire afin de convaincre le Paris Saint-Germain.

Et, surprise… le nom de Ferland Mendy est évoqué. L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui ne s’est pas encore totalement imposé dans la capitale espagnole, pourrait faire le chemin inverse de Kylian Mbappé et rejoindre le PSG en cas de deal cet été au mercato. Par ailleurs, un autre nom, lequel revient comme un serpent de mer, est cité : celui de Vinicius Junior. Il est vrai que le profil du Brésilien plaît à Leonardo, et le Real Madrid souhaiterait en tirer profit pour récupérer Kylian Mbappé. Reste qu’il en faudra certainement beaucoup plus pour convaincre Nasser Al-Khelaïfi et son directeur sportif de lâcher le champion du monde 2018 lors du prochain mercato estival…