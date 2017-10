PSG : Même sur une jambe, Pastore ne sera pas vendu au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Encore et toujours blessé, Javier Pastore entretient le mythe du joueur dont le talent est incontestable, mais qui ne peut le démontrer que par minuscules bribes sur une carrière.

Le milieu de terrain argentin avait tout pour s’imposer cette saison, et comptait profiter d’une avant-saison enfin réussie pour saisir sa chance au cœur d’un milieu de terrain bouleversé par le départ de Blaise Matuidi. Il n’en sera visiblement rien, puisque le PSG commence à trouver le bon rythme sans lui, toujours blessé et qui va consulter à l’étranger pour enfin essayer de trouver le remède à ses problèmes. Un changement de club pourrait aussi sauver sa carrière. C’est du moins ce que pense l’Inter Milan, qui malgré les pépins physiques du joueur, aimerait le faire venir cet hiver. A un prix forcément modéré, mais le PSG pourrait ne pas faire la fine bouche pour un élément peu utilisé, et avec forcément le fair-play financier en toile de fond. Néanmoins, selon un agent bien implanté à Paris, cela ne se fera pas.

« Pastore à l’Inter ? Je n’y crois pas. Je ne pense pas que le PSG voudra le vendre. Il faut se rappeler que c’est un joueur qui a quand même coûté 40M€ au club parisien », a expliqué Dario Canovi à TMW. L’agent de Thiago Motta le sait bien, Paris et Pastore se vouent une confiance mutuelle, et rien ne pourra visiblement l’ébranler, même si les supporters n’osent même plus rêver de voir l’Argentin enchainer les matchs.