PSG : Même pas peur du coronavirus, Paris bat un beau record

Samedi, les supporters du Paris Saint-Germain ont appris, sans doute avec regrets, le report du match contre le Racing Club de Strasbourg en Ligue 1.

Et pour cause, l’épidémie de coronavirus qui touche actuellement la France a poussé les autorités à reporter cette rencontre. Toutefois, la France est encore bien loin de la situation de l’Italie, et la grande majorité des lieux publics sont toujours ouverts. C’est notamment le cas du Parc des Princes, qui accueille chaque jour ses supporters dans le cadre du « Stadium Tour », qui propose la visite des loges, de la salle de presse, des vestiaires mais également de la pelouse et de la salle des trophées du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Culture PSG, le Parc des Princes a battu son record à l’occasion de la journée de samedi.

En effet, le Paris Saint-Germain a accueilli 3.000 visiteurs durant l’ensemble de la journée pour la première fois depuis le lancement de ce « Stadium Tour », qui a vu le jour l’été dernier. Un bon moyen pour le PSG de rentabiliser le Parc des Princes, alors que l’enceinte parisienne pourrait bien être à huis clos à l’occasion de la réception du Borussia Dortmund en 8es de finale aller de la Ligue des Champions, mercredi prochain. Pour rappel, Le Parisien indiquait dans son édition de dimanche qu’une décision allait être prise à la dernière minute concernant un éventuel huis clos pour la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund en raison de l’épidémie du coronavirus. En attendant, épidémie ou pas, les supporters parisiens visitent le Parc des Princes pour le plus grand bonheur du comptable du PSG…