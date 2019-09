PSG : Même pas peur, Choupo-Moting titulaire face au Real Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Real Madrid n’aura pas son plus beau visage pour son entrée en matière en Ligue des Champions, ce mercredi face au PSG.

Cela tombe bien, Paris sera également très diminué, puisqu’à chaque match de championnat, le club de la capitale perd au moins un joueur. Et le seul retour, celui de Neymar samedi dernier contre Strasbourg, ne sera pas de mise en Ligue des Champions puisque le Brésilien est suspendu en raison de ses insultes via les réseaux contre l’arbitre de PSG-Manchester United la saison passée. Résultat, Thomas Tuchel n’a pas beaucoup de choix, mais il pourrait en faire un surprenant selon L’Equipe.

En effet, Mauro Icardi l’a montré samedi, il est encore très loin de sa meilleure forme et aura du mal à débuter une rencontre d’un tel niveau. Surtout que le PSG ne veut pas non plus blesser son Argentin, dont il aura besoin en ce début de saison. Situation à peine différente pour Edinson Cavani, de retour de blessure et encore juste pour débuter un match face au Real Madrid, sachant que l’Uruguayen n’a pas pu prendre place dans le groupe le week-end dernier. Résultat, c’est de nouveau Choupo-Moting qui est pressenti pour démarrer ce match, même si le Camerounais a montré un visage bien pataud contre les Alsaciens. Pas de quoi effrayer sur le papier la défense espagnole, qui sera privée de Sergio Ramos, même si Choupo-Moting a montré qu'il pouvait parfois réaliser quelques miracles inimaginables.