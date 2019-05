PSG : Mbappé viré pour agression sur le Paris SG, Dhorasoo débloque

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé n’a jamais reçu autant de critiques depuis le début de sa jeune carrière.

Souvent complimenté pour sa communication, l’attaquant a mis la pression sur le Paris Saint-Germain en laissant entendre qu’il pourrait partir s’il n’obtenait pas ce qu’il désirait. Une sortie offensive, qui plus est lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Autant dire que ses dirigeants n’ont pas apprécié, pas plus que la majorité des consultants. Nouvel exemple avec la réaction de Vikash Dhorasoo, qui conseille au club de transférer l’international français.

« Moi, je serais le PSG, je le laisserais partir, a lâché l’ancien Parisien pour Yahoo Sport. OK, tu veux plus de responsabilités, va ailleurs. 400 millions d’euros, ça vaut, ou 350 ! Payez-nous et avec ça, on va acheter plein de joueurs. Le PSG doit le laisser partir. C’est une agression, un manque d’humilité, un manque de classe. Le timing n’est pas bon, pourquoi à ce moment-là ? Par expérience, à chaque fois que j’ai pris une position publique comme celle-ci, je me suis mis en danger et je l’ai payé. Toutes les autres équipes du monde entier ont gagné sans lui, Mbappé n’est pas indispensable pour gagner des trophées. » Pas sûr que la direction parisienne voit les choses de cette manière.