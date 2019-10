PSG : Mbappé victime d'un Tuchel effrayé ? Il accuse !

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé était dans les tribunes du Parc des Princes, samedi soir, et c'est là que l'attaquant français a assisté à la facile victoire du Paris Saint-Germain face au SCO. Le cas Mbappé fait couler de l'encre et de la salive, et cela pourrait durer puisqu'on ne sait ce que Didier Deschamps va faire concernant le Champion du monde du PSG, car du côté du club de la capitale on souhaite que Mbappé se repose plutôt qu'il ne rejoigne l'équipe de France. Cependant, pour Dominique Sévérac, si on en est là dans le dossier Kylian Mbappé, c'est d'abord et surtout à cause de Thomas Tuchel et personne d'autre.

Pour le journaliste du Parisien, l'entraîneur allemand doit assumer ses choix et ses erreurs. « Il y a eu une très mauvaise gestion du cas Kylian Mbappé au PSG. Notamment de la part de Thomas Tuchel. Il voulait déjà le faire jouer contre le Real Madrid le 18 septembre. Ils ont voulu le faire revenir après trois semaines parce qu’ils avaient peur de ce match. Et là, avant Angers Tuchel dit : « On ne l’a pas retenu, il peut cicatriser ». Mais les deux matches d’avant, à Bordeaux et à Galatasaray, où ils avaient peur, là il fait jouer Mbappé 30 minutes. Donc c’est lui, Thomas Tuchel, qui a pris des risques parce qu’il a peur de perdre des matches et surtout parce qu’il a peur pour son poste. Ce que je peux comprendre. Mais c’est lui qui fait un peu n’importe quoi depuis le début », a fait remarquer un Dominque Sévérac sans pitié avec le technicien allemand du Paris Saint-Germain.