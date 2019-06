PSG : Mbappé veut Madrid, Al-Khelaifi et l'Emir se cachent

Dans : PSG, Mercato, Liga.

De l'autre côté des Pyrénées, on n'en démord pas, Kylian Mbappé a l'intention de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid de Zinedine Zidane, contrairement à ce qu'il avait fait en 2017. Et forcément, le silence-radio de l'attaquant vedette du PSG depuis sa sortie lors des trophées de l'UNFP donne du grain à moudre à cette thèse. Il suffirait que Kylian Mbappé dise qu'il ne bougera pas du PSG au mercato pour que cette rumeur cesse instantanément. Alors, en attendant, AS continue à surfer sur cette vague et ce samedi le quotidien sportif espagnol affirme que ces derniers jours ont confirmé que le Champion du monde était devenu un vrai problème pour le Paris SG.

« Florentino Pérez a vérifié la situation de Kylian Mbappé jeudi lors de sa visite à Paris pour le 69e Congrès de la FIFA. Al Khelaifi, qui devait y participer, a raté cette réunion afin d’éviter une photo avec le patron du Real Madrid qui aurait alimenté les spéculations. L’Emir du Qatar, véritable propriétaire et patron du PSG, avait prévu d'aller assister à Roland Garros, mais lui aussi a choisi de rester à Doha. Les deux dirigeants savent déjà que Mbappé a pris la décision de partir, mais ils ne faciliteront pas sont départ », explique AS, qui précise que du côté du Real Madrid on attend désormais que Kylian Mbappé fasse publiquement et fortement savoir qu'il veut rejoindre les Merengue et donc quitter le Paris Saint-Germain.