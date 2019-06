PSG : Mbappé va mal, Docteur Riolo panique

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Titularisé à la pointe de l’attaque française dimanche soir contre la Bolivie, Kylian Mbappé n’a pas existé durant les 45 minutes qu’il a eu l’occasion de disputer. Trop esseulé et coupé du reste de l’équipe, l’attaquant français ne semble pas dans son assiette depuis quelques semaines. Un constat inquiétant selon Daniel Riolo, qui avait déjà remarqué une baisse de régime chez Kylian Mbappé en cette fin de saison avec le Paris Saint-Germain.

« Cela fait quelques jours, quelques semaines qu’il ne va pas bien. Chez les Bleus, j’ai l’impression qu’il n’est pas avec les autres, je vois les autres qui ont l’air de sourire entre eux et lui est un peu à part. Au-delà de ça, dans son jeu, je le trouve de plus en plus individuel. Je trouve qu’il ne va pas bien et qu’en ce moment il y a des choses qui le perturbent, cela fait maintenant 1 ou 2 mois » a relevé Daniel Riolo, pour qui le malaise Kylian Mbappé pourrait vite devenir un problème pour l’Equipe de France. D’autant que selon le journaliste de RMC, la très légère blessure à la cheville du Parisien et sa sortie dans la foulée interroge…