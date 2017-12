PSG : Mbappé va faire la misère à Neymar, Dugarry l'annonce

Dans : PSG, Ligue 1.

Complices sur et en dehors du terrain au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar vont se faire la guerre pour le Ballon d'Or dans les années à venir, selon Christophe Dugarry.

Lors du dernier mercato estival, le club de la capitale a dépensé une fortune pour s'attacher les services de Neymar et de Kylian Mbappé. Si la première partie de saison, marquée par deux petites défaites toutes compétitions confondues, donne raison au PSG, les deux stars seront attendues au tournant en 2018. La MSN devra effectivement répondre présent en Ligue des Champions notamment, où la différence se fait dans la course au Ballon d'Or. Ce fameux trophée individuel, réservé à Cristiano Ronaldo et Messi depuis dix ans, pourrait bientôt changer de main car la nouvelle génération pousse fort derrière. À commencer par Neymar, qui a quitté le Barça pour devenir le meilleur joueur du monde. Sauf que l'attaquant brésilien va désormais devoir se méfier de... Kylian Mbappé, après avoir eu à se coltiner Messi. C'est en tout cas l'avis de Christophe Dugarry.

« Mbappé ? Je pense que, très rapidement, il va même éclipser notre ami Neymar d’ici un ou deux ans. Beaucoup de clubs, je pense au Real Madrid, vont se mordre les doigts de ne pas avoir signé ce garçon. C’est la future très, très grande star du football mondial. On a entendu Arsène Wenger, Pelé, Maradona ou Gary Lineker s’exprimer sur lui. Je pense qu'il peut être un des plus grands joueurs de tous les temps. Et je suis persuadé qu’il sera encore beaucoup plus fort dans un poste d’attaquant axial avec un joueur qui lui tourne autour. Je ne vois pas de joueur aussi fort que lui si sa progression continue comme actuellement », a lancé, sur RMC, Duga, qui estime donc que le PSG a tiré le gros lot en intégrant aussi Mbappé dans son effectif, puisque la nouvelle pépite du football français est déjà un cador mondial à seulement 19 ans, alors que Neymar en a 25.