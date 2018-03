PSG : Mbappé une bonne image qui se dégrade ? Govou balance....

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur Kylian Mbappé, Sidney Govou estime que le jeune attaquant du Paris Saint-Germain doit encore faire attention à l'image qu'il dégage.

Actuellement dans le creux de la vague, malgré le fait qu'il ait marqué un but lors de la victoire du club de la capitale contre Metz samedi au Parc des Princes (5-0), Kylian Mbappé vit la première période compliquée de sa très jeune carrière. Monté très haut en 2017 après une excellente saison à Monaco et son impressionnant transfert au PSG, le joueur de 19 ans montre ses quelques défauts cette saison, alors qu'il était auparavant jugé comme parfait sur et en dehors du terrain. Attention donc au retour de bâton, selon Sidney Govou.

« En matière de football, il a tout pour réussir. Pour le reste, tout est tellement parfait dans sa communication… Or, je ne crois pas à la perfection. J’ai tendance à penser que comme c’est commandé, à un moment donné, on risque de découvrir un autre personnage. Et là, ça peut faire très, très mal. Son club doit le ménager », a prévenu, dans Le Parisien, l'ancien attaquant français de l'OL, qui se montre donc sceptique par rapport au personnage Mbappé. Et sa sortie médiatique négative après son Classique manqué contre l'OM en octobre dernier (2-2), dans laquelle il avait égratigné ses coéquipiers, les Marseillais et l’arbitre, prouve que l'international français n'est pas infaillible...