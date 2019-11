PSG : Mbappé traité de danseuse, Moscato va très loin

Dans : PSG.

La sortie de Zidane, puis celle de Leonardo, ont donné deux coups de projecteurs très appuyés sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG.

Le champion du monde lui, ne parle quasiment pas aux médias et n’entretient clairement pas un éventuel avenir loin de la capitale, ou bien au Real Madrid. Malgré cela, Vincent Moscato est venu durement l’astiquer dans son émission sur RMC, accusant même l’attaquant du PSG d’alimenter les rumeurs faisant état de sa possible arrivée au Real Madrid. La « Grande Gueule » estime que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devraient prendre le dossier en mains et muscler leur discours et leur attitude à l’égard du Français.



« Mbappé me soûle, je le dis sincèrement. Si je suis président du PSG, je vais le voir et je lui dis «Maintenant tu arrêtes ». Je viens au moins lui demander si ce n’est pas lui qui créer les rumeurs vers le Real Madrid. « Au moins, j’aimerais mon poulet que tu n’entretiennes pas ça pendant des mois et des mois ». Je pense que, si un mec qui joue avec toi fait la chanson tout le temps « Je veux aller ci, je veux aller là », un moment donné à l’entraînement tu lui dis « tu sais quoi ? Si tu as envie de te casser, tu te casses ! Mais tu nous ennuies plus ». Quand on fait la danseuse dans ces collectifs ça passe mal. Moi, je m’assurerais en tant que président que le feu ce ne soit pas lui qui l’ai allumé. Ça m’énerverait, car en attendant c’est le PSG qui le casque à prix d’or. S’il a été champion du monde c’est parce qu’il a été au PSG, dans un club de très haut niveau », a lancé Vincent Moscato, visiblement excédé par la situation après ces échanges par médias interposés entre Zidane et Leonardo. A voir dans quel état va se trouver l’ancien rugbyman au mois de juin, quand le dossier d’un éventuel transfert pourrait réellement s’ouvrir.