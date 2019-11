PSG : Mbappé sera traité comme Neymar au mercato !

Dans : PSG.

Leonardo ne laisse rien au hasard, avec sa récente sortie médiatique contre le Real Madrid et Zinedine Zidane, il a mis le dossier de l’avenir de Kylian Mbappé sur le devant de la table.

Avec déjà une conséquence directe, puisque selon L’Equipe, des premières discussions portant sur une éventuelle prolongation de contrat ont été lancées ces derniers jours entre les deux clans. Pas de proposition, mais les premières pierres d’un projet bien évidemment capital pour le PSG. L’idée est de conserver le champion du monde français le plus longtemps possible, et une prolongation avec un statut et un salaire en hausse font partie des atouts du Paris SG. Néanmoins, impossible d’ignorer le forcing que le Real Madrid et certainement d’autres grands clubs européens vont faire dans les mois à venir pour rafler la mise.

Mais comme l’a rappelé le directeur sportif brésilien dans les coursives du Parc des Princes ce mercredi, Kylian Mbappé a encore deux ans et demi de contrat, et le PSG entend bien s’appuyer dessus. Dans une situation similaire à celle connue par Neymar l’été dernier, le club de la capitale française fixera les conditions d’un éventuel départ si Mbappé en fera la demande. Le PSG ne forcera rien, et encore moins si les offres ne sont pas à la hauteur de son énorme appétit. Le bras de fer remporté par les dirigeants face au FC Barcelone cet été servira d’exemple, même si un joueur veut partir, aussi prestigieux soit-il, un transfert ne se fera que si le PSG est gagnant sur le plan financier. Un message que tout le monde a bien compris dans l’effectif parisien, et en particulier Kylian Mbappé.