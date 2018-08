PSG : Mbappé se place bien en dessous de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, après son doublé et la victoire contre Guingamp (3-1) : « Mon entrée ? C'est vrai que j'ai apporté quelque chose, mais je pense que c'est toute l'équipe qui voulait faire autre chose. En première mi-temps, on est rentrés un peu timidement et, que je sois rentré ou non, l'équipe aurait montré un tout autre visage. Après, c'est sûr qu'avec deux buts, on aide l'équipe. Le titre mondial digéré ? Je l'ai déjà dit : on a gagné, on a fait la fête, mais le foot continue, ma carrière commence. J'ai des objectifs très élevés, que ce soit le PSG, l'équipe de France ou même personnellement, donc on n'a pas le temps de rester à glander. Mon statut ? Il y a beaucoup de stars, oui. Après, Neymar, je pense que c'est plus une superstar. Plus que moi ? Oui, bien sûr, il a travaillé beaucoup d'années à Barcelone pour arriver avec ce statut-là et il le mérite amplement. Un but et une passe, il est pas mal non plus. On a beaucoup de stars dans l'effectif et j'essaye d'apporter ce que je sais faire et d'aider l'équipe à gagner. Tuchel par rapport à Emery ? Ce sont deux méthodologies différentes, ce sont deux personnes qui voient le football différemment. Je ne pense pas qu'il y ait de mieux ou de pire, ce sont juste deux entraîneurs différents et j'espère qu'avec Tuchel, on pourra faire de belles choses », a-t-il lancé sur Canal+.