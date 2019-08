PSG : Mbappé-Sarabia, le nouveau duo d'enfer de Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire samedi contre le Stade Rennais, Pablo Sarabia a montré de très belles choses, l'ancien joueur de Séville confirmant sur le terrain que le Paris Saint-Germain ne s'était pas trompé en allant le chercher lors de ce mercato. Et son association avec Kylian Mbappé semble déjà parfaite ou presque alors que les joueurs se connaissent à peine. Même s'il faut attendre avant de s'enflammer, Ambre Godillon estime que Mbappé et Sarabia pourraient bien former une paire éblouissante à l'avenir pour le PSG. Et la journaliste de Yahoo Sport d'en dire plus sur le duo.

« Franchement, on voit que sur le plan physique, Kylian Mbappé est toujours aussi percutant, toujours aussi athlétique, ses courses sont absolument parfaites. Techniquement, on voit que parfois il abuse un petit peu, mais le Kylian Mbappé des beaux jours est toujours bien présent. Et si on regarde sur un spectre un peu plus collectif, j’ai beaucoup aimé son entente avec Sarabia, même si elle est embryonnaire puisqu’ils se connaissent seulement depuis quelques matches. Avec Cavani parfois ils ne se sont pas trouvé, mais avec Sarabia, c’est beau, c’est neuf, il y a eu des très beaux échanges. Moi je trouve que c’est enthousiasmant pour la saison prochaine de voir de nouveaux chemins offensifs qui marchent bien », a expliqué Ambre Godillon après le Trophée des champions.