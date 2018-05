PSG : Mbappé salive d'avance sur le PSG sauce Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Un an après être arrivé au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va déjà connaître son deuxième entraîneur, puisque Thomas Tuchel succèdera officiellement à Unai Emery le 1er juillet prochain. Ce mercredi, en marge d'une opération à destination des jeunes, Kylian Mbappé a évoqué pour la première fois la décision prise par les dirigeants du PSG de faire venir l'entraîneur allemand, également convoité par le Bayern Munich. Et le joueur tricolore estime que cela promet de belles choses, car Thomas Tuchel est adepte d'un jeu à la fois rigoureux et spectaculaire.

« Thomas Tuchel ? Je l’ai affronté avec Monaco, ses équipes aiment jouer et nous au PSG, on a aussi des joueurs qui aiment jouer donc cela part sur de bonnes bases. C’est un nouveau chapitre du livre du Paris Saint-Germain. Avant c’était celui d’Unai Emery qui a terminé son contrat. Désormais c’est le chapitre Thomas Tuchel qui s’ouvre. Avec quelles ambitions ? Le club ne change pas, seul l’entraîneur a changé mais s’il est venu c’est que c’est un coach ambitieux, a confié, au Parisien, l’attaquant international tricolore du Paris Saint-Germain, qui contrairement Neymar et Thiago Silva ne s’est pas encore entretenu directement avec Thomas Tuchel. Non, je ne l’ai pas rencontré, sourit Mbappé. Mais je pense que je vais le rencontrer car on va être amené à se côtoyer souvent (rires) »