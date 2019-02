PSG : Mbappé, Riolo pas loin de crier à l’imposture

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un système légèrement remodelé en raison de l’absence de Neymar, on ne peut pas dire que le PSG a réussi à trouver ses marques sur le plan offensif.

Le duo Cavani-Mbappé n’a pas fait d’étincelles, et s’est même manqué à plusieurs reprises. Comme cette action dès la première minute où le Français a oublié son coéquipier pour tenter une frappe malgré la situation très avantageuse. En dépit de quelques accélérations ravageuses sur le côté, le champion du monde n’a pas réussi ce qu’il a entrepris. Et Daniel Riolo n’est pas surpris, lui qui voit clairement l’attaquant du Paris Saint-Germain flancher dans son rendement et son implication dans le jeu collectif depuis quelques semaines.

« Il est moins bon ? Je suis d’accord, et je commence à le dire de plus en plus régulièrement. Cela fait des semaines et des semaines qu’il rate des trucs, alors évidemment parfois y’a des éclairs. Et on est d’accord, on parle d’un très bon joueur, il ne manquerait plus qu’il manque tout. Mais globalement, ses matchs ne sont pas de bonne qualité. L’animation offensive n’est pas là, et il souvent négatif dans ces phases de construction. Ses prestations ne sont pas bonnes, et depuis des semaines », a souligné le consultant de RMC. Contrecoup physique ou manque de réussite, il faudra certainement corriger cela si le PSG veut faire mal à Manchester United dans quelques jours.