PSG : Mbappé rêve du Real, Zidane ne l'a pas oublié

Dans : PSG.

Le mercato estival de 2019 est encore loin que déjà, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des débats. L’attaquant du PSG figure notamment dans le viseur du Real Madrid…

En ce début de semaine, Le Parisien indique même que le club merengue est prêt à lâcher plus de 300 ME pour s’offrir les services de l’attaquant français lors du prochain mercato. Pour l’heure, il est trop tôt pour savoir de quoi l’avenir de Kylian Mbappé sera fait, d’autant que l’Emir du Qatar est prêt à proposer à l’ancien Monégasque un salaire équivalent à celui de Neymar. Mais du côté de l’Espagne, on ne perd pas de vue l’objectif n°1 du club au mercato.

A l’image d’un Zinedine Zidane qui n’a pas manqué de rappeler en conférence de presse ce mardi que le rêve de Kylian Mbappé était de signer un jour au Real Madrid. « C’est Kylian Mbappé qui décidera de son avenir. Pour le moment, c’est un joueur du PSG, on verra plus tard. Mais il l’a toujours dit, que son rêve était de jouer au Real Madrid » a indiqué le coach du Real Madrid, comme pour rappeler aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’un jour ou l’autre, le champion du monde 2019 finira bien par signer dans la capitale espagnole. Dans le plus de temps possible, c’est ce que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar espèrent au plus profond d’eux…