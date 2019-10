PSG : Mbappé retourne à l'infirmerie, Tuchel n'est pas inquiet

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour le week-end dernier à Bordeaux (0-1), après une blessure à la cuisse qui l’avait éloigné des terrains pendant cinq semaines, Kylian Mbappé ne sera pas disponible pour affronter Angers samedi (17h30). L’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a annoncé le forfait de son attaquant, toujours gêné par la même cuisse.

« Ce n'est pas possible qu'il soit avec nous demain (samedi), mais ce n'est pas une rechute, a précisé l’Allemand. C'est une réaction entre la cicatrice et le nerf. Ça peut arriver s'il joue ou à l'entraînement, c'est normal. J'ai compris qu'on doit prendre un peu de temps pour traiter la cicatrice. On doit faire des examens et on en dira plus ensuite. » A noter que Tuchel n’a pas encore communiqué avec Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France qui a convoqué Mbappé pour le prochain rassemblement.