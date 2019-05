PSG : Mbappé reçoit un avertissement d'un cador du Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

La sortie de Kylian Mbappé dimanche dernier lors des trophées UNFP a fait du bruit, d'autant plus que depuis le champion du monde du Paris Saint-Germain n'a apporté aucune précision concernant cette fracassante sortie sur son avenir. Et si les propos de Kylian Mbappé ont eu un gros retentissement dans toute l'Europe du football, cela a également été le cas dans le vestiaire du PSG. Après la défaite du Paris SG vendredi soir à Reims, Marquinhos, capitaine de la formation parisienne est revenu sur la déclaration de Kylian Mbappé.

Pour le défenseur brésilien, si l'attaquant français est évidemment un joueur qui compte énormément au Paris Saint-Germain, il n'y a rien de plus important que le club. « Franchement, je n’ai pas trop compris le vrai message qu’il voulait passer. Mais je sais qu’il en a parlé avec les dirigeants et le coach peut-être. Avec nous, il n’a pas donné d’explication. Tout le monde réfléchit à ce qu’on peut faire de mieux à l'avenir. Mais il faut lui demander quel était le sens de sa phrase. Une chose est sûre, Kylian est un joueur important de notre équipe. Il est jeune mais dans sa tête, il est déjà très fort. Mais l’institution est encore plus forte que le joueur le plus fort. Les joueurs passent mais le maillot et le club restent. C’est la vérité, a prévenu Marquinhos, qui espère cependant que Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG lors du mercato estival qui débute dans quelques semaines. Bien sûr que je veux qu’il reste. Kylian est quelqu’un de très positif dans le vestiaire et sur le terrain, il répond toujours présent. Que le match soit important ou pas, il est toujours là. »