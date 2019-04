PSG : Mbappé pour plus d'un milliard d'euros, et si Al-Khelaifi avait raison

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a plus d'un an, dans un documentaire réalisé sur Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi avait lancé avec un petit sourire en coin qu'il faudrait mettre plus d'un milliard d'euros pour arracher celui qui n'était pas encore champion du monde au Paris Saint-Germain. Et même si la valeur de l'attaquant français n'est pas encore arrivée à ce montant, il est évident que sa cote a largement grimpé depuis que le PSG l'a fait venir pour 180ME de l'AS Monaco en 2017.

Mais, tandis que des rumeurs circulent sur le possible gros intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappé, les spécialistes estiment que désormais ce dernier vaut plus cher que les 222ME lâchés par le Paris SG pour s'offrir Neymar Jr la même année. « La valeur de Mbappé, franchement je n’en ai aucune idée. Pour moi, ça vaut plus que Neymar. On parle de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football en devenir, qui partirait d’un grand club pour un autre grand club. C’est difficile de trouver des références (...) Il y a aussi l’âge du joueur qui compte, afin de déterminer le futur contrat et l’amortissement du transfert. Là encore, Kylian Mbappé, 20 ans, présente un potentiel immense. Un peu comme quand Cristiano Ronaldo quittait Manchester United pour le Real Madrid en 2009 après avoir fêté ses 24 ans », explique, dans Le Parisien, Damien Comolli, ancien directeur sportif de l'ASSE et Liverpool, désormais à Fenerbahçe. Au rythme des augmentations dans les transferts, le milliard pourrait finalement ne plus être une blague dans quelques saisons...