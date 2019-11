PSG : Mbappé pour 400ME, Al-Khelaifi doit rigoler !

Dans : PSG.

Le prix de 400ME pour un transfert de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain au Real Madrid a été lancé. Mais pour beaucoup, tout cela est de l'intox, Nasser Al-Khelaifi n'ayant aucun intérêt à déjà fixer un prix pour sa star.

Nous sommes encore à un peu plus de sept mois du mercato estival 2020, mais Kylian Mbappé suscite déjà de nombreuses rumeurs. Dernière en date, celle qui affirme que le Paris Saint-Germain réclamera 400ME au club qui voudra s’offrir le champion du monde français du PSG. Un prix qui ferait alors de Kylian Mbappé le footballeur le plus cher de l’histoire de ce sport, loin devant Neymar. Mais pour Gilles Favard, cette hypothèse des 400ME est totalement bidon, et ne repose sur aucune logique du marché des transferts.

Même s’il pense que le Real Madrid peut payer cette sommes, Gilles Favard ne voit pas Nasser Al-Khelaifi commettre l’erreur de fixer un prix à Kylian Mbappé. « Si 400ME pour Kylian Mbappé cela ferme la porte au Real Madrid ? Non, mais moi je pense que 400ME ce n’est pas assez. Mais franchement, je ne pense pas qu’au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo se soient réunis, ils ont fait une réunion de bureau et aient dit c’est 400ME. Le PSG est en position d’attente, mais dire un prix cela n’existe pas, il n’y a pas un seul président qui dit pour untel c’est comme ça. Quand on veut vous achetez votre maison, vous attendez qu’on fasse une offre avec un prix. Le Real Madrid veut vraiment acheter Kylian Mbappé ? Qu’il donne un prix et Paris dira oui ou non, et là on pourra commencer à discuter. Son prix d’achat à Monaco, on s’en fout. A l’heure actuelle, Mbappé a progressé depuis son transfert de Monaco, mais quel est l’intérêt d’Al-Khelaifi de fixer un prix ? », s’interroge le consultant de la chaîne L’Equipe.