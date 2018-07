PSG : Mbappé plutôt que Neymar, un ponte du Real a fait son choix

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid, Neymar a désormais de la concurrence.

Si le président Florentino Pérez rêve du Brésilien, d’autres membres de la direction ne seraient pas aussi enthousiastes sur cette piste. C’est pourquoi certaines rumeurs indiquent que le club madrilène préférerait miser sur son coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. En tant qu’ancien joueur, entraineur et directeur sportif du Real, Jorge Valdano valide également cette deuxième hypothèse.

« Neymar aurait beaucoup de valeur en termes de marketing et de football. Je pense que Madrid s’intéresse à lui, je ne suis pas au courant d’offres ou d’offres potentielles mais il serait presque impossible de signer un joueur aussi cher que lui », a estimé l’ancien attaquant merengue sur la Onda Cero.

Mbappé encore comparé à Ronaldo

« Je préférerais qu’ils choisissent Kylian Mbappé car il serait un investissement à long terme, il a six ans de moins et il est déjà au plus haut niveau. Il marque beaucoup de buts, il joue directement dans un football offensif, il casse les lignes défensives, a argumenté l’Argentin. Il va marquer la prochaine décennie du football, il me fait penser à Ronaldo Nazario. Je crois aussi que Mbappé est une bonne personne. » C’est certain, le comportement de Neymar doit faire douter le Real.