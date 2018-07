PSG : Mbappé plus grand joueur de tous les temps, Sévérac lance l’idée

Dans : PSG, Ligue 1.

Les superlatifs pleuvent sur Kylian Mbappé depuis qu’il a irradié la Coupe du monde de son talent.

En Russie, l’attaquant français s’est montré efficace (quatre buts), décisif, inspiré et surprenant, marquant même les esprits avec quelques actions (le pénalty contre l’Argentine, la talonnade pour Giroud face à la Belgique) qui aident à façonner la légende. A 19 ans, cela fait beaucoup pour un joueur qui ne cesse de progresser et est déjà champion du monde. Peut-il encore aller plus haut, et devenir le meilleur joueur du monde ? Indubitablement selon Dominique Sévérac, qui craque totalement pour l’attaquant parisien, et estime même qu’on est peut-être en train d’assister à la naissance du maitre du jeu.

« On nous demande d'arrêter ! Encore rue Richard Lenoir, jeudi soir, le copain Kissima nous a dit qu'on en faisait trop, nous les journalistes, avec Mbappé. On s'est permis de lui répondre deux choses. Que celui qui en fait beaucoup, c'est d'abord lui, Kylian Mbappé. Sa saison à Monaco, ponctuée par une demi-finale de Ligue des champions perdue face à la Juventus Turin de Buffon, un futur coéquipier, a jeté les bases de notre suivi: à consommer avec sidération.

Laquelle a continué d'escorter ses premiers pas parisiens jusqu'à l'apothéose d'une Coupe du monde remportée aussi grâce à lui. Il a marqué le premier but tricolore dans le jeu en Russie (1-0 face au Pérou) puis a détruit l'Argentine pour enfin marquer en finale de Coupe du monde le but libérateur, celui du 4-1. On l'a déjà dit : il est possible que son pied droit soit le plus bel endroit du monde.

Tout n'est pas réussi, tout n'est pas abouti, il peut encore simplifier pour plus d'efficacité, mais ce qu'on voit sort déjà du commun et ne se compare avec rien. Mbappé, c'est du jamais-vu, de l'extraordinaire, de l'incroyable et comme tout n'est pas encore réussi et abouti, imaginez la suite...

À Kissima et à tous les autres, il faut aussi dire ceci : on n'en fait pas trop tant qu'on n'aura pas notre réponse. Avec d'autres, il nous arrive de penser que l'on assiste peut-être à la naissance du plus grand joueur de football de tous les temps. Qu'il sera peut-être plus fort que tout ce dont on a déjà été contemporain, de Platini à Zidane, de Maradona à Messi, de Neymar à Cristiano Ronaldo », a livré le journaliste du Parisien dans une chronique volontairement subjective, mais qui démontre les incroyables attentes qui pèsent sur les épaules de Kylian Mbappé. Cela n’a, pour le moment, pas l’air de déranger le joueur du PSG.