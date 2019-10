PSG : Mbappé ou pas Mbappé, une réponse à 188ME

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain tentera de continuer son sans-faute en Ligue des champions à l'occasion d'un déplacement à Bruges. Thomas Tuchel hésite encore à faire débuter Kylian Mbappé de peur d'une rechute.

C’est fort de ses deux victoires en deux matchs que le PSG tentera mardi de faire la passe de trois en Belgique face à l’adversaire censé être le plus faible de ce groupe de Ligue des champions, du moins c’est ce que l’on pensait avant le nul obtenu par Bruges face au Real Madrid à Santiago-Bernabeu. Pour Thomas Tuchel, l’heure des choix est arrivée, et même si le technicien allemand du Paris Saint-Germain n’a pas à se prendre la tête concernant Neymar, c’est Kylian Mbappé qui suscite encore quelques interrogations. Entré en fin de match vendredi à Nice, avec l’efficacité que l’on sait, le champion du monde français du Paris SG semble avoir totalement récupéré de ses récents soucis physiques et il s’entraîne désormais normalement avec ses coéquipiers.

Mais, le cas Kylian Mbappé est suffisamment sensible pour que Thomas Tuchel soit encore indécis sur le fait de titulariser directement l’attaquant français contre Bruges, ou bien attendre le match contre l’OM, dimanche prochain au Parc des Princes, pour l’aligner dès le coup d’envoi. Selon le Parisien, Kylian Mbappé a d’excellentes sensations, et rien n’incite à penser qu’il peut rechuter. Mais le coach du PSG est dans une stratégie du risque zéro concernant sa star tricolore, et il attendra le dernier moment pour faire un choix forcément important. Thomas Tuchel sait que la forme de Mbappé est un sujet important, et que rien ne lui sera pardonné si le Champion du monde rechutait.