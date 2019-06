PSG : Mbappé ou Cavani, Pierre Ménès conseille Al-Khelaifi

Dans : PSG, Ligue 1.

Pierre Ménès n'a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé, même lorsque l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain évoluait à l'AS Monaco. Et même si le champion du monde est assez critiqué depuis quelques mois, notamment pour donner l'imager d'avoir un léger sentiment de supériorité, le consultant de Canal+ fait remarquer qu'à son âge Kylian Mbappé a déjà un palmarès qui peut rendre jaloux de nombreux footballeurs. Sur son blog, et après avoir détaillé son onze type de la saison de Ligue 1, où bien évidemment on trouve celui qui a été le meilleur buteur du Championnat 2018-2019, Pierre Ménès évoque le cas Mbappé.

« Vingt ans, 33 buts en 29 matchs. Pfff… que dire d’autre ? Certains préfèrent visiblement retenir ses déclarations ou son soi-disant boulard… Encore une fois, la France ne mesure pas sa chance d’avoir un joueur de ce niveau. Il est pro depuis deux ans et demi, il a gagné trois titres de champion, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et une Coupe du Monde. Beaucoup aimeraient avoir la moitié de ce palmarès sur l’ensemble de leur carrière. Il est évident qu’il jouera avant-centre la saison prochaine à Paris. Ce ne sera pas sans poser de problème à Tuchel, à moins que le coach allemand ne se décide à jouer avec deux pointes, ce qui est tout à fait possible. Ou que Cavani s’en aille », explique Pierre Ménès, qui ne croit pas que Kylian Mbappé partira au Real Madrid ou ailleurs durant le prochain mercato.