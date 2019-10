PSG : Mbappé ? Neymar ? Non, la star à Paris c’est lui !

Dans : PSG, Ligue 1.

Très rarement blessé et toujours décisif, Angel Di Maria est devenu vendredi soir le cinquième joueur le plus décisif de l’histoire du Paris Saint-Germain. Auteur d’un doublé à Nice, l’international argentin réalise un début de saison tonitruant, aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne avec notamment un doublé inscrit face au Real Madrid en Ligue des Champions. Malgré les absences de Kylian Mbappé et de Neymar, le PSG performe et c’est en grande partie grâce à l’ancien du Real Madrid selon Éric Rabésandratana, lequel a souhaité mettre en avant Angel Di Maria sur l’antenne de France Bleu Paris.

« A 31 ans, Angel Di Maria mûrit. Il est presque devenu l’homme providentiel du PSG. Avec toutes ces absences, c’est lui qui est décisif. Ça fait un petit moment qu’il est devenu important pour le PSG .En 2019, il en est à 19 buts et 16 passes décisives en 44 matches. Cette saison, il a déjà inscrit 7 buts. Il est devenu très important. Il a souvent été critiqué pour son irrégularité et le fait de choisir ses matches… Et bien, il a changé. Il est plus régulier et plus décisif. En cette période d’absences, il est devenu l’homme providentiel, j’espère qu’il va s’installer. Parce qu’il prend bien la lumière quand les trois autres ne sont pas là. On compte sur lui, le PSG compte sur lui pour être l’homme décisif quand les autres manquent, car c’est un grand aussi ! » a apprécié l’ancien joueur de Paris, sous le charme du nouveau Di Maria, aussi régulier que brillant et décisif.