PSG : Mbappé ne doute jamais, c’est le Cristiano Ronaldo de Paris

Encore buteur à Dijon vendredi, Kylian Mbappé revient en grande forme. Un atout considérable dans la manche de l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel…

Sans aucun doute, l’international français est indispensable au Paris Saint-Germain. Il l’a prouvé lors des derniers matchs face à Bruges, Marseille ou encore Dijon. Néanmoins, il est souvent reproché au champion du monde 2018 une certaine forme d’arrogance, comme après Bruges quand il indiquait publiquement que sa volonté était de prouver à Thomas Tuchel qu’il ne pouvait pas se passer de lui dans la capitale française. Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a tout de même volé au secours de Kylian Mbappé. Selon l’ancien défenseur du Bayern Munich, l’attitude de Mbappé n’a rien à voir avec de l’arrogance…

« L’arrogance c’est quand tu ne fais pas ce que tu dis et la confiance c’est quand tu fais ce que tu dis. Lui, il a confiance parce qu’il fait ce qu’il dit. Mbappé a une exigence qui est exceptionnelle et qui est intéressante pour le PSG. Le PSG a besoin de cette exigence au quotidien. Et lui, à son âge, il l’a déjà. Il est déjà très professionnel » a indiqué Bixente Lizarazu, avant de conclure. « Mourinho dit qu’il ressemble à Ronaldo le Brésilien, moi je pense qu’il ressemble à Ronaldo le Portugais sur cette ambition, le professionnalise et cette envie de gagner tout ». Autrement dit, la personnalité de Kylian Mbappé est déjà parfaite.