PSG : Mbappé n'est pas unique, Riolo apporte une preuve implacable

Du haut de ses 19 ans, Kylian Mbappé bat tous les records dans le football depuis deux ans maintenant.

Un phénomène de précocité assez unique selon la majorité des observateurs. Mais selon Daniel Riolo, un joueur était encore plus fort que l’international français au même âge : le Brésilien Ronaldo. Pour le journaliste de RMC Sport, l’attaquant de l’Equipe de France va devoir cravacher pour tenir la comparaison avec l’ex-phénomène du FC Barcelone, lequel était déjà à un niveau stratosphérique au même âge que Kylian Mbappé.

« Mbappé ? Il y a une comparaison, qui n’a pas encore été faite, par rapport à sa jeunesse et sa façon d’être sur le terrain, c’est celle avec Ronaldo, le Brésilien. J’ai l’impression que cela ressemble un petit peu à ça, quand Ronaldo a débarqué au Pays-Bas, qui était tout gamin et on se repassait en boucle ses accélérations complètement folles, où quand il partait on avait l’impression que les défenseurs rebondissaient sur lui. Et il marquait déjà tout jeune. Ronaldo, c’est le seul qui dépasse Mbappé en précocité. C’est pour ça que je lui souhaite le meilleur du monde à Mbappé. Mais quand on parle de la comparaison avec Ronaldo, il faut mesurer qui était Ronaldo le Brésilien. Mbappé peut être placé derrière lui, pour tout ce qu’on dit de lui » a expliqué le chroniqueur de Breaking Sport. Reste désormais à savoir si le natif de Bondy parviendra à suivre les traces de Ronaldo. Cela serait tout simplement prodigieux…