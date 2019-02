PSG : Mbappé n'est pas Neymar, attention au piège XXL !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis que Neymar est absent sur blessure avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble connaître un gros coup de moins bien, cela a notamment été le cas dimanche dernier lors de la défaite du PSG à Lyon. Alors que le Paris SG s'apprête à défier Manchester United dans son antre d'Old Trafford, le club de la capitale aura pourtant besoin d'un Kylian Mbappé au sommet de son art. Le champion du monde sait probablement qu'il sera très attendu lors de cette double confrontation face à Paul Pogba et son équipe, mais il ne doit surtout pas tomber dans un piège redouté par plusieurs observateurs, et même son entraîneur, à savoir essayer de faire du Neymar sans Neymar.

Dans Le Parisien, Mickaël Madar s'inquiète pour Kylian Mbappé. « Il y a tellement d’attente autour de lui qu’il se met la pression. Ce n’est pas à lui d’endosser les responsabilités. Il est trop jeune, il n’a pas les épaules pour cela. C’est à Di Maria, qui a déjà remporté la Ligue des champions, de le faire. Si Kylian veut tout assumer tout seul, c’est un tort et il faut lui dire. Parce que, en fait, je le trouve moins bien et cela date d’avant la blessure de Neymar. Ce n’est pas son physique ou son niveau de jeu qui sont en question mais son mental. Il a pris beaucoup d’assurance et cela en devient contre-productif. Il doit se remettre au service du collectif », prévient l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui fait écho aux propos de Thomas Tuchel lequel a demandé à Kylian Mbappé « qu’il ne prenne pas la responsabilité de Ney de faire beaucoup de passes décisives et de garder le ballon entre les lignes. »